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Доска разделочная дерево, черный - фото 1

Доска разделочная дерево, черный

Артикул: CH-057-967
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Ширина280 мм
  • Материалдерево
  • Цветчерный

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