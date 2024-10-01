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Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий - фото 1Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий - фото 2Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий - фото 3

Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий

Артикул: CH-058-595
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - анодированный алюминий

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина410/1610 мм
  • Ширина410 мм
  • Вес1,115 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, серебряный

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