Характеристики товара
Описание
Материал - анодированный алюминий
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина410/1610 мм
- Ширина410 мм
- Вес1,115 кг
- Материалалюминий
- Цветсиний, серебряный
Материал - анодированный алюминий
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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