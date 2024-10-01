Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр200 мм
- Вес0,182 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Монтевидео»
Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, серебряный
Крышка для гастроемкости GN 1/3, полипропилен
Чашка бульонная «Прага», белый фарфор
Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, деревянная, металлический
Гастроемкость 1/4, сталь нержавеющая, 2.7л
Блюдо для подачи фарфор, глубина 260мм
Селедочница «Идиллия»
Чашка бульонная «Лео» фарфор
Вилка столовая «Аркада»
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 26 см, металлический
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см, металлическая
Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 16 см, серебристый
Сито для муки, ячейки 0,5*0,5 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, металлическая
Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 35 см, серебристый
Дуршлаг, сталь нержавеющая, пластик, 18 см, металлический, черный
Нож столовый «Монтевидео»
Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, серебряный
Крышка для гастроемкости GN 1/3, полипропилен
Чашка бульонная «Прага», белый фарфор