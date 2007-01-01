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Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Brown, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Brown
8 оценок
69 690
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Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Brown

Артикул: CH-088-753
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота2270 мм
  • Вес26 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

WWT 13I TOTAL Brown — это уличный обогреватель, который сочетает в себе элегантность коричневого цвета и надёжность газового инфракрасного нагрева.

Модель TOTAL Brown полностью окрашена в тёплый коричневый цвет: все элементы корпуса, стойка и ножки имеют единое порошковое покрытие, что создаёт гармоничный и цельный образ. Этот обогреватель особенно хорошо сочетается с мебелью из ротанга, дерева и вписывается в интерьеры в стиле «кантри». Мощности 13 кВт достаточно для обогрева зоны до 25 м², где могут комфортно разместиться до 10 человек. Столб живого пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра не только согревает, но и служит источником света и романтической атмосферы.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание занимает всего 54 см, что позволяет разместить прибор даже на небольшой террасе. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении, делая использование безопасным для семьи и гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота2270 мм
  • Вес26 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Мощность13000 Вт
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1380 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки29 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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