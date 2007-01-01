Характеристики товара
Описание
WWT 13I TOTAL Brown — это уличный обогреватель, который сочетает в себе элегантность коричневого цвета и надёжность газового инфракрасного нагрева.
Модель TOTAL Brown полностью окрашена в тёплый коричневый цвет: все элементы корпуса, стойка и ножки имеют единое порошковое покрытие, что создаёт гармоничный и цельный образ. Этот обогреватель особенно хорошо сочетается с мебелью из ротанга, дерева и вписывается в интерьеры в стиле «кантри». Мощности 13 кВт достаточно для обогрева зоны до 25 м², где могут комфортно разместиться до 10 человек. Столб живого пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра не только согревает, но и служит источником света и романтической атмосферы.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание занимает всего 54 см, что позволяет разместить прибор даже на небольшой террасе. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении, делая использование безопасным для семьи и гостей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина540 мм
- Высота2270 мм
- Вес26 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность13000 Вт
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1380 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки29 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет