Характеристики товара
Описание
Инфракрасный уличный электрообогреватель RCH-2500/6 - это современный прибор с максимальной мощностью 2500 Вт и 4-мя ступенями установки с пульта дистанционного управления мощности - 1 / 1,5 / 2 / 2,5 кВт.
Прибор применяется для обогрева и создания комфортных условий в различных местах: на террасах, верандах, беседках, открытых летних площадках кафе и ресторанов, а также на открытом воздухе. Необходима только возможность подключения к электрической сети.
Инфракрасный обогреватель для улицы имеет класс защиты IP 67, его корпус изготовлен из высокопрочного, не подверженного коррозии, алюминия.
Это позволяет использовать данный инфракрасный электрообогреватель в самых разных погодных условиях. Электрический обогреватель для улицы может эксплуатироваться при температуре от -20°C до +30°C, при широком диапазоне воздействий внешних атмосферных факторов,таких как пыль, дождь и снег.
Уличный инфракрасный обогреватель имеет современный стильный дизайн и с успехом впишется практически в любой интерьер от уютной зоны отдыха до мастерской.
Прибор занимает минимум места, ведь его монтаж производится на вертикальную (стена), либо горизонтальную (потолок) поверхность. При желании можно разместить электрообогреватель на специальной мобильной стойке (стойка не входит в комплект поставки и приобретается отдельно).
В уличном обогревателе в качестве нагревательного элемента применяются инфракрасные лампы с очень высоким коэффициентом полезного действия. При таком КПД не менее 95% потребляемой мощности преобразуется в инфракрасный тепловой поток.
Высокая эффективность достигается за счет нагревания в инфракрасном спектре предметов, находящихся в зоне действия электрообогревателя, без энергетических затрат на обогрев воздуха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина665 мм
- Глубина77 мм
- Высота130 мм
- Вес3 кг
- Материалалюминий
- Мощность2500 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки170 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет