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Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Black mini 1.8m, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Black mini 1.8m
13 оценок
98 690
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Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Black mini 1.8m - фото 1Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Black mini 1.8m - фото 2Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Black mini 1.8m - фото 3Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Black mini 1.8m - фото 4Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Black mini 1.8m - фото 5

Уличный газовый обогреватель WWT 13I TOTAL Black mini 1.8m

Артикул: CH-088-781
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1800 мм
  • Вес20 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

WWT 13I TOTAL Black mini 1.8m — это уличный газовый обогреватель пирамидальной формы уменьшенной высоты, созданный специально для помещений с низкими потолками и ограниченным пространством.

Модель TOTAL Black mini имеет высоту всего 1,8 метра, что позволяет использовать её на террасах с навесом, в беседках с невысокими потолками, на закрытых верандах и даже в помещениях с ограничением по высоте. При этом она сохраняет все преимущества полноразмерной пирамиды: полностью чёрный корпус (все элементы окрашены в единый цвет), мощность 11 кВт и завораживающий столб пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра. Компактный размер не уменьшает зону обогрева — обогреватель эффективно прогревает пространство диаметром до 2 метров, создавая уютный уголок для 4-6 человек.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание занимает всего 52 см. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1800 мм
  • Вес20 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Мощность11000 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки735 мм
  • Глубина упаковки185 мм
  • Вес упаковки24 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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