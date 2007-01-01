Характеристики товара
Описание
WWT 13I TOTAL Black mini 1.8m — это уличный газовый обогреватель пирамидальной формы уменьшенной высоты, созданный специально для помещений с низкими потолками и ограниченным пространством.
Модель TOTAL Black mini имеет высоту всего 1,8 метра, что позволяет использовать её на террасах с навесом, в беседках с невысокими потолками, на закрытых верандах и даже в помещениях с ограничением по высоте. При этом она сохраняет все преимущества полноразмерной пирамиды: полностью чёрный корпус (все элементы окрашены в единый цвет), мощность 11 кВт и завораживающий столб пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра. Компактный размер не уменьшает зону обогрева — обогреватель эффективно прогревает пространство диаметром до 2 метров, создавая уютный уголок для 4-6 человек.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание занимает всего 52 см. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина520 мм
- Высота1800 мм
- Вес20 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность11000 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1200 мм
- Высота упаковки735 мм
- Глубина упаковки185 мм
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет