Характеристики товара
Описание
Элегантный уличный инфракрасный обогреватель Хугетт Гэйа Пепел создает идеальное сочетание комфорта и уюта на открытом воздухе, террасе, балконе, при обслуживании официальных мероприятий и в профессиональной деятельности.
Прочный металлический корпус, выкрашенный "молотковой эмалью", устойчив к атмосферным воздействиям и долговечен. Запатентованные нагревательные элементы из углеродного волокна производят тепло энергосберегающим способом, благодаря которому расходы на обогрев находятся на низком уровне. С помощью встроенного датчика движения, Вы можете еще более экономно использовать электроэнергию, не отапливая пустое помещение без необходимости. Все эти качества делают уличный инфракрасный электрический обогреватель Хугетт Гэйа Пепел одним из самых эффективных, экологически безопасных и стильных приборов для обогрева на открытом воздухе и в помещении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота1900 мм
- Вес24.4 кг
- Мощность3 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки330 мм
- Высота упаковки139 мм
- Глубина упаковки290 мм
- Вес упаковки28 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет