Характеристики товара
Описание
WWT 13I TOTAL White — это уличный обогреватель, который привносит в пространство свежесть, лёгкость и праздничное настроение.
Модель TOTAL White выполнена в чистом белом цвете: все элементы корпуса, стойка и ножки имеют единое порошковое покрытие, создающее ощущение простора и элегантности. Белый цвет делает обогреватель идеальным выбором для торжественных мероприятий — свадеб, юбилеев и вечерних приёмов на открытом воздухе. Днём он гармонично вписывается в атмосферу сада, цветов и зелени, а с наступлением вечера завораживающий столб пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра становится главным источником света и романтики.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству — вы можете установить его в любом месте участка. При этом устойчивое основание занимает всего 54 см, что позволяет разместить прибор даже на небольшой террасе, не жертвуя пространством. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении, делая использование безопасным для семьи и гостей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина540 мм
- Высота2270 мм
- Вес26 кг
- Мощность13000 Вт
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1380 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки29 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет