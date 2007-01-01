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Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13I White, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный газовый обогреватель WWT 13I White
12 оценок
71 690
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Уличный газовый обогреватель WWT 13I White

Артикул: CH-088-785
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота2270 мм
  • Вес26 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

WWT 13I TOTAL White — это уличный обогреватель, который привносит в пространство свежесть, лёгкость и праздничное настроение.

Модель TOTAL White выполнена в чистом белом цвете: все элементы корпуса, стойка и ножки имеют единое порошковое покрытие, создающее ощущение простора и элегантности. Белый цвет делает обогреватель идеальным выбором для торжественных мероприятий — свадеб, юбилеев и вечерних приёмов на открытом воздухе. Днём он гармонично вписывается в атмосферу сада, цветов и зелени, а с наступлением вечера завораживающий столб пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра становится главным источником света и романтики.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству — вы можете установить его в любом месте участка. При этом устойчивое основание занимает всего 54 см, что позволяет разместить прибор даже на небольшой террасе, не жертвуя пространством. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении, делая использование безопасным для семьи и гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота2270 мм
  • Вес26 кг
  • Мощность13000 Вт
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1380 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки29 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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