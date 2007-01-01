Характеристики товара
Описание
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет ЭкоСтил с эргономичной цепочкой в комплекте мгновенно обогреет пространство площадью до 8 м2. Максимальная мощность устройства составляет 2,5 кВт.
Ее можно понижать до промежуточного значения – 1 кВт. Купить электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет ЭкоСтил на нашем сайте можно для разных вариантов использования:
• помещение;
• веранда, терраса, беседка, шатер;
• локальный обогрев уличного пространства;
• летняя площадка предприятия питания;
• зона патио во дворе частного дома;
• балкон, лоджия многоквартирного дома.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота430 мм
- Вес3.5 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность2.5 Вт
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки630 мм
- Вес упаковки5.5 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет