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Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет ЭкоСтил, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет ЭкоСтил, сталь
9 оценок
15 790
Товар в корзине. Перейти
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Новинка

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет ЭкоСтил, сталь

Артикул: CH-088-715
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота430 мм
  • Вес3.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет ЭкоСтил с эргономичной цепочкой в комплекте мгновенно обогреет пространство площадью до 8 м2. Максимальная мощность устройства составляет 2,5 кВт.

Ее можно понижать до промежуточного значения – 1 кВт. Купить электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет ЭкоСтил на нашем сайте можно для разных вариантов использования:

• помещение;
• веранда, терраса, беседка, шатер;
• локальный обогрев уличного пространства;
• летняя площадка предприятия питания;
• зона патио во дворе частного дома;
• балкон, лоджия многоквартирного дома.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота430 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Мощность2.5 Вт
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Вес упаковки5.5 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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