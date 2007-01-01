Характеристики товара
Описание
Инфракрасный обогреватель уличный электрический RCH-2000/6 - это современная модель обогревателя, мощность которого составляет 2000 Вт. Электрообогреватель имеет 4 ступени регулировки мощности, которые осуществляются с пульта дистанционного управления: 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2 кВт/
Прибор предназначен для обогрева самых различных зон и может использоваться:
на открытом воздухе,
как обогреватель для террасы, веранды, беседки,
как обогреватель для уличных кафе и ресторанов, на открытых площадках и других подобных объектах, где есть возможность подключения к электрической сети.
Инфракрасный электрообогреватель имеет класс защиты IP 67, его корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает его успешное использование в широком диапазоне погодных условий при температуре от -20°C до +30°C и при воздействии неблагоприятных внешних факторов, например, пыли, дождя, снега.
Инфракрасный обогреватель имеет современный дизайн и с успехом впишется в любой интерьер от патио-зоны до промышленной мастерской. Он практически не занимает места, так как монтаж производится на вертикальную или горизонтальную поверхность (стена или потолок).
Также возможна установка обогревателя на мобильной стойке (в комплект поставки стойка не входит и может быть приобретена отдельно).
В электроообогревателе в качестве нагревательного элемента применяются специальные современные инфракрасные лампы с высоким коэффициентом полезного действия - не менее 95% потребляемой ими мощности преобразуется в тепловой поток.
Эффективный обогрев в инфракрасном спектре достигается за счет повышения температуры предметов, находящихся в зоне действия обогревателя, без затрат на обогрев воздушной массы.
Корпус обогревателя изготовлен из высокопрочного алюминия и не подвержен коррозии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина665 мм
- Глубина77 мм
- Высота130 мм
- Вес4 кг
- Материалалюминий
- Мощность2000 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки170 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет