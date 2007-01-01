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Настоящее фото товара Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6
5 оценок
79 790
Товар в корзине. Перейти
Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 - фото 1Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 - фото 2Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 - фото 3Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 - фото 4Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 - фото 5Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 - фото 6

Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6

Артикул: CH-088-731
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина665 мм
  • Глубина77 мм
  • Высота130 мм
  • Вес4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Инфракрасный обогреватель уличный электрический RCH-2000/6 - это современная модель обогревателя, мощность которого составляет 2000 Вт. Электрообогреватель имеет 4 ступени регулировки мощности, которые осуществляются с пульта дистанционного управления: 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2 кВт/

Прибор предназначен для обогрева самых различных зон и может использоваться:
на открытом воздухе,
как обогреватель для террасы, веранды, беседки,
как обогреватель для уличных кафе и ресторанов, на открытых площадках и других подобных объектах, где есть возможность подключения к электрической сети.
Инфракрасный электрообогреватель имеет класс защиты IP 67, его корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает его успешное использование в широком диапазоне погодных условий при температуре от -20°C до +30°C и при воздействии неблагоприятных внешних факторов, например, пыли, дождя, снега.
Инфракрасный обогреватель имеет современный дизайн и с успехом впишется в любой интерьер от патио-зоны до промышленной мастерской. Он практически не занимает места, так как монтаж производится на вертикальную или горизонтальную поверхность (стена или потолок).
Также возможна установка обогревателя на мобильной стойке (в комплект поставки стойка не входит и может быть приобретена отдельно).
В электроообогревателе в качестве нагревательного элемента применяются специальные современные инфракрасные лампы с высоким коэффициентом полезного действия - не менее 95% потребляемой ими мощности преобразуется в тепловой поток.
Эффективный обогрев в инфракрасном спектре достигается за счет повышения температуры предметов, находящихся в зоне действия обогревателя, без затрат на обогрев воздушной массы.
Корпус обогревателя изготовлен из высокопрочного алюминия и не подвержен коррозии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина665 мм
  • Глубина77 мм
  • Высота130 мм
  • Вес4 кг
  • Материалалюминий
  • Мощность2000 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки170 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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