Характеристики товара
Описание
Материал: габардин
Плотность: 200-220 г/м2
Длина: 75 см
Ширина: 130 см
Цвет фартука может быть любым
Материал: габардин
Плотность: 200-220 г/м2
Длина: 75 см
Ширина: 130 см
Цвет фартука может быть любым
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Подстолье чугунное 1037
Ткань Rioja
Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4
Трековый светильник Citilux Антиб
Стеновая панель Викинг, полисандр
Слэб Медфорд
Батут надувной BestWay
Столешница Oxalit светлый сланец
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая