Фартук официанта 04

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Фартук официанта 03
Фартук официанта 03
Следующий Фартук официанта 05
Фартук официанта 03

Популярные варианты ткани

2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Материал: габардин

Плотность: 200-220 г/м2

Длина: 75 см

Ширина: 130 см

Цвет фартука может быть любым

Скачать инструкцию по эксплуатации

Другие товары из раздела фартуки оптом

Фартук официанта 06Настоящее фото товара Фартук официанта 06, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
8

Фартук официанта 06

Фартук официанта 07Настоящее фото товара Фартук официанта 07, произведённого компанией ChiedoCover
от670
7

Фартук официанта 07

Фартук официанта 08Настоящее фото товара Фартук официанта 08, произведённого компанией ChiedoCover
от690
14

Фартук официанта 08

Фартук официанта 09Настоящее фото товара Фартук официанта 09, произведённого компанией ChiedoCover
от790
9

Фартук официанта 09

Настоящее фото товара Фартук официанта 10, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
11

Фартук официанта 10

Настоящее фото товара Фартук официанта 11, произведённого компанией ChiedoCover
от960
11

Фартук официанта 11

Фартук официанта 01Настоящее фото товара Фартук официанта 01, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
8

Фартук официанта 01

Фартук официанта 02Настоящее фото товара Фартук официанта 02, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
8

Фартук официанта 02

С этим товаром покупают

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59027
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1037, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
5

Подстолье чугунное 1037

В наличии 30 шт.
Ткань RiojaНастоящее фото товара Ткань Rioja, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Ткань Rioja

Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4

Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Антиб, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
9

Трековый светильник Citilux Антиб

Настоящее фото товара Стеновая панель Викинг, полисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
9

Стеновая панель Викинг, полисандр

Настоящее фото товара Слэб Медфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от75 790
13

Слэб Медфорд

Настоящее фото товара Батут надувной BestWay, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
9

Батут надувной BestWay

Настоящее фото товара Столешница Oxalit светлый сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
7

Столешница Oxalit светлый сланец

Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена
113Хит

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая