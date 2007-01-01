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Настоящее фото товара Фартук официанта 04, произведённого компанией ChiedoCover
Фартук официанта 04
44 оценки
690
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Фартук официанта 04 - фото 1Фартук официанта 04 - фото 2

Фартук официанта 04

Артикул: CH-000-226
44 оценки
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал: габардин

Плотность: 200-220 г/м2

Длина: 75 см

Ширина: 130 см

Цвет фартука может быть любым

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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