Характеристики товара
Описание
Материал: габардин
Плотность: 200-220 г/м2
Длина: 75 см
Ширина: 130 см
Цвет фартука может быть любым
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Материал: габардин
Плотность: 200-220 г/м2
Длина: 75 см
Ширина: 130 см
Цвет фартука может быть любым
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
Чехол на стул 46, спандекс, розовый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мятный
Подушка на стул, галета, велюр зеленый
Чехол для стола 03, серо-голубой
Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, шампань
Стол мобильный складной серый, белый, 22 мм, 80*70
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Пинки
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Подушка на стул, галета бежевый
Подушка на стул, галета, велюр оранжевый