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Настоящее фото товара Фартук официанта 03, произведённого компанией ChiedoCover
Фартук официанта 03
46 оценок
790
Товар в корзине. Перейти
Фартук официанта 03 - фото 1Фартук официанта 03 - фото 2Фартук официанта 03 - фото 3

Фартук официанта 03

Артикул: CH-000-225
46 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал: габардин

Плотность: 200-220 г/м2

Длина: 85 см

Ширина: 70 см

Цвет фартука может быть любым

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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