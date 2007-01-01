Характеристики товара
Описание
Материал: габардин
Плотность: 200-220 г/м2
Длина: 85 см
Ширина: 70 см
Цвет фартука может быть любым
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Материал: габардин
Плотность: 200-220 г/м2
Длина: 85 см
Ширина: 70 см
Цвет фартука может быть любым
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
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