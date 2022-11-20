Фартук официанта 02

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2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
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1625-010101 белый1625-010101 белый
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1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Материал: габардин

Плотность: 200-220 г/м2

Длина: 30 см

Ширина: 60 см

Цвет фартука может быть любым

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