Характеристики товара
Описание
Настенный фен для волос Meyvel MF3-1300 (Black) обеспечит комфортную и быструю сушку волос. Фен имеет настенную установку, что делает его идеальным вариантом для использования в гостиничном бизнесе, фитнес-центрах, офисах, либо в салонах красоты. Так же он подойдёт для использования в частных домах или квартирах. Благодаря небольшим габаритам, подобрать подходящее место установки не составит сложностей. Лёгкий вес устройства гарантирует удобство во время использования. Корпус сделан из ABS-пластика высокого качества.
Данная модель имеет встроенную защиту от перегрева, для защиты двигателя от поломки, в случае продолжительного использования. Фен имеет мощность 1300 Вт, температуру нагрева воздуха 65°C и скорость выдуваемого воздуха до 20 м/с, совокупность этих характеристик обеспечивает быструю и качественную сушку волос.
Количество температурных режимов: 1
Количество скоростей: 2
Скорость потока воздуха: 20 м/с
Размеры опт. упаковки (ВхШхГ), мм: 510х520х380
Количество в опт. упаковке, шт.: 20
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина140 мм
- Глубина95 мм
- Высота205 мм
- Материалпластик
Параметры упаковки
- Ширина упаковки110 мм
- Высота упаковки245 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки0.70 кг