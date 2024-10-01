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Настенный фен Meyvel MF7-1800 (Black)

Артикул: CH-067-522
6 оценок
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Фотография товара Фен для волос настенный Meyvel MF7-1800 (White) от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Настенный фен для волос Meyvel MF7-1800 (Black) обеспечит комфортную и быструю сушку волос. Фен имеет настенную установку, что делает его идеальным вариантом для использования в гостиничном бизнесе, фитнес-центрах, офисах, либо в салонах красоты. Так же он подойдёт для использования в частных домах или квартирах. Благодаря небольшим габаритам, подобрать подходящее место установки не составит сложностей. Лёгкий вес устройства гарантирует удобство во время использования. Корпус сделан из пластика высокого качества.

Данная модель имеет встроенную защиту от перегрева, для защиты двигателя от поломки, в случае продолжительного использования. Фен имеет мощность 1800 Вт, температуру нагрева воздуха 65°C и скорость выдуваемого воздуха до 20 м/с, совокупность этих характеристик обеспечивает быструю и качественную сушку волос. Данная модель имеет режим "холодный воздух", который подойдёт для очень хрупких волос и позволит избежать их повреждения, а так же для завершения укладки волос.

Количество температурных режимов: 2

Количество скоростей: 3

Размеры опт. упаковки (ВхШхГ), мм: 510х570х380

Количество в опт. упаковке, шт.: 20

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина92 мм
  • Глубина195 мм
  • Высота180 мм
  • Материалпластик

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки110 мм
  • Высота упаковки245 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки1.10 кг

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