Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина115 мм
- Высота170 мм
- Диаметр75 мм
- Вес0,355 кг
- Объем0,8 л
- Материалметалл, стекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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