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Френч-пресс на три чашки, стекло 350 мл, прозрачный - фото 1Френч-пресс на три чашки, стекло 350 мл, прозрачный - фото 2

Френч-пресс на три чашки, стекло 350 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-920
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина115 мм
  • Высота170 мм
  • Диаметр75 мм
  • Вес0,355 кг
  • Объем0,8 л
  • Материалметалл, стекло
  • Цветпрозрачный

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