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Френч-пресс стекло, металл 0,8 л, прозрачный, бежевый - фото 1Френч-пресс стекло, металл 0,8 л, прозрачный, бежевый - фото 2Френч-пресс стекло, металл 0,8 л, прозрачный, бежевый - фото 3

Френч-пресс стекло, металл 0,8 л, прозрачный, бежевый

Артикул: CH-064-918
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,8 л
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбежевый, прозрачный

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