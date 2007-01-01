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Настоящее фото товара Газовый баллон НЗГА 27 литров, произведённого компанией ChiedoCover
Газовый баллон НЗГА 27 литров
8 оценок
8 590
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Газовый баллон НЗГА 27 литров - фото 1

Газовый баллон НЗГА 27 литров

Артикул: CH-088-736
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота590 мм
  • Вес12 кг
  • Объем27 л
  • Материалметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Газовый баллон 27 литров выполнен в виде стального газового резервуара с пропаном используемым для газовых обогревателей .

Они безопасны при транспортировке, хранении и использовании.
Газообразный углеводород под давлением находится в жидком состоянии. Он тяжелее воздуха, а при его сгорании выделяется большое количество тепла, благодаря чему достигается значительный КПД при выполнении определенных работ.
Расходы на приобретение пропанового баллона 27 литров окупаются достаточно быстро. Довольно выгодным считается использование углеводородного топлива на производстве, в химической и пищевой промышленности.
Качественные газовые баллоны 27 литров исключают возможность несчастных случаев, взрывов и утечек. Изделия имеют яркую окраску и отчетливую маркировку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота590 мм
  • Вес12 кг
  • Объем27 л
  • Материалметалл
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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