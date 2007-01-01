Характеристики товара
Описание
Газовый баллон 27 литров выполнен в виде стального газового резервуара с пропаном используемым для газовых обогревателей .
Они безопасны при транспортировке, хранении и использовании.
Газообразный углеводород под давлением находится в жидком состоянии. Он тяжелее воздуха, а при его сгорании выделяется большое количество тепла, благодаря чему достигается значительный КПД при выполнении определенных работ.
Расходы на приобретение пропанового баллона 27 литров окупаются достаточно быстро. Довольно выгодным считается использование углеводородного топлива на производстве, в химической и пищевой промышленности.
Качественные газовые баллоны 27 литров исключают возможность несчастных случаев, взрывов и утечек. Изделия имеют яркую окраску и отчетливую маркировку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота590 мм
- Вес12 кг
- Объем27 л
- Материалметалл
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет