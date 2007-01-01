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Настоящее фото товара Пеллетный обогреватель WWT R80-WR, произведённого компанией ChiedoCover
Пеллетный обогреватель WWT R80-WR
12 оценок
59 490
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Пеллетный обогреватель WWT R80-WR - фото 1

Пеллетный обогреватель WWT R80-WR

Артикул: CH-088-803
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина445 мм
  • Ширина360 мм
  • Высота1395 мм
  • Вес5.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

WWT R80-WR — уличный обогреватель-камин на пеллетах в корпусе из нержавеющей стали высотой 1395 мм, самая высокая модификация линейки R80 с живым огнём в стеклянной колбе.

В качестве топлива используются пеллеты — гранулы из древесных отходов, которые горят чище и обходятся дешевле газа. Обогреватель работает по принципу тяги Вентури: горячий воздух поднимается через узкий участок трубы и создаёт вакуум, который втягивает свежий воздух через прорези в нижней части печи, поддерживая горение без электричества и вентиляторов. Мощность 3,5 кВт эффективно прогревает пространство вокруг, а закалённое стекло колбы создаёт эффектное живое пламя.
Высота корпуса WWT R80-WR — 1395 мм, примерно на 100 мм больше базовой модели R80, при том же компактном основании 360×445 мм. Такая пропорция поднимает столб пламени выше над землёй, поэтому он лучше виден издалека на большой площадке. Одной заправки бункера пеллетами хватает примерно на 2,5 часа непрерывного горения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина445 мм
  • Ширина360 мм
  • Высота1395 мм
  • Вес5.4 кг
  • Мощность3500 Вт
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки240 мм
  • Глубина упаковки220 мм
  • Вес упаковки7.6 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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