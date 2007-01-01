Характеристики товара
Описание
WWT 13I ROTANG Grey mini 1.8m — это уличный газовый обогреватель пирамидальной формы уменьшенной высоты с плетёным корпусом из серого ротанга, созданный для помещений с низкими потолками.
Модель ROTANG Grey mini имеет высоту всего 1,8 метра, что делает её идеальным решением для террас с навесом, беседок с невысокими потолками и закрытых веранд. Корпус из серого искусственного ротанга выглядит сдержанно и элегантно, органично вписываясь в любой интерьер — от классики до минимализма. Нейтральный серый цвет не перегружает пространство и отлично сочетается с мебелью любых оттенков. Мощности 11 кВт достаточно для комфортного обогрева зоны диаметром до 2 метров, где могут разместиться до 6 человек. Столб пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра добавляет уюта и мягкого света.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание занимает всего 52 см. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина540 мм
- Высота1800 мм
- Вес25 кг
- Материалротанг
- Мощность13000 Вт
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1200 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки220 мм
- Вес упаковки25 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет