Характеристики товара
Описание
WWT 13I Stainless Steel mini 1.8m — это уличный газовый обогреватель пирамидальной формы уменьшенной высоты, выполненный из нержавеющей стали для помещений с низкими потолками.
Модель Stainless Steel mini имеет высоту всего 1,8 метра, что позволяет использовать её на террасах с навесом, в беседках с невысокими потолками, на закрытых верандах и даже в помещениях с ограничением по высоте. Корпус из высококачественной нержавеющей стали не боится коррозии, устойчив к перепадам температур и легко очищается от загрязнений. Благородный серебристый цвет делает эту модель идеальным решением для любых интерьеров: от классических до самых современных. Мощности 11 кВт достаточно для комфортного обогрева зоны диаметром до 2 метров, где могут разместиться до 6 человек. Завораживающий столб пламени в стеклянной колбе высотой 1,5 метра создаёт уютную атмосферу.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание занимает всего 52 см. Встроенная система безопасности (газ-контроль и датчик опрокидывания) автоматически отключает подачу газа при падении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина520 мм
- Высота1800 мм
- Вес20 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность13000 Вт
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1200 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки185 мм
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет