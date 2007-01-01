Характеристики товара
Описание
Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON STC-2500
Электрический напольный обогреватель WWT ELCON STC-2500 - это идеальное решение для обогрева помещений, особенно если вы хотите создать комфортную атмосферу в своем доме или на улице. Этот обогреватель имеет мощность 2500 Вт и работает на основе технологии инфракрасного нагрева, которая обеспечивает быстрый и эффективный обогрев помещения.
Обогреватель имеет четыре режима нагрева и регулировку температуры, что позволяет вам выбрать наиболее подходящий для вашего случая . Также он оснащен цифровым дисплеем, который показывает текущую температуру в помещении и состояние обогревателя.
Электрический напольный обогреватель WWT ELCON STC-2500 также имеет пульт ДУ, который позволяет управлять обогревателем из любой точки помещения. Кроме того, он оснащен таймером, который позволяет задавать время начала и окончания работы обогревателя.
Электрический напольный обогреватель WWT ELCON STC-2500 - это отличный выбор для тех, кто хочет создать комфортную атмосферу в своем доме или на улице. Он прост в использовании и обеспечивает высокое качество обогрева.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина170 мм
- Глубина110 мм
- Высота1000 мм
- Вес6 кг
- Материалалюминий
- Мощность2500 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1080 мм
- Высота упаковки200 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет