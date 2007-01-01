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Настоящее фото товара Напольный электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON STC-2500, произведённого компанией ChiedoCover
Напольный электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON STC-2500
11 оценок
108 790
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Напольный электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON STC-2500 - фото 1Напольный электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON STC-2500 - фото 2Напольный электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON STC-2500 - фото 3Напольный электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON STC-2500 - фото 4Напольный электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON STC-2500 - фото 5

Напольный электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON STC-2500

Артикул: CH-088-775
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина170 мм
  • Глубина110 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON STC-2500

Электрический напольный обогреватель WWT ELCON STC-2500 - это идеальное решение для обогрева помещений, особенно если вы хотите создать комфортную атмосферу в своем доме или на улице. Этот обогреватель имеет мощность 2500 Вт и работает на основе технологии инфракрасного нагрева, которая обеспечивает быстрый и эффективный обогрев помещения.
Обогреватель имеет четыре режима нагрева и регулировку температуры, что позволяет вам выбрать наиболее подходящий для вашего случая . Также он оснащен цифровым дисплеем, который показывает текущую температуру в помещении и состояние обогревателя.
Электрический напольный обогреватель WWT ELCON STC-2500 также имеет пульт ДУ, который позволяет управлять обогревателем из любой точки помещения. Кроме того, он оснащен таймером, который позволяет задавать время начала и окончания работы обогревателя.
Электрический напольный обогреватель WWT ELCON STC-2500 - это отличный выбор для тех, кто хочет создать комфортную атмосферу в своем доме или на улице. Он прост в использовании и обеспечивает высокое качество обогрева.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина170 мм
  • Глубина110 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес6 кг
  • Материалалюминий
  • Мощность2500 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1080 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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