Характеристики товара
Описание
Уличный газовый обогреватель WWT 13K Brown выполнен в стиле камина с эффектом живого пламени и муляжа дров. Газовый нагреватель WWT 13K Brown идеально подойдет, как для уличного кафе и ресторана, так и для веранды и террасы загородного дома. Такой дизайн выглядит привлекательно сам по себе, а в сумерках он еще и создает особую, романтическую атмосферу.
Для создания эффекта камина в комплект обогревателя WWT 13K Brown входит муляж дров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина457 мм
- Глубина457 мм
- Высота1390 мм
- Вес37 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность9000 Вт
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Вес упаковки39 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет