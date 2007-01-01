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Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13K Brown, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный газовый обогреватель WWT 13K Brown
10 оценок
162 490
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Уличный газовый обогреватель WWT 13K Brown

Артикул: CH-088-780
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина457 мм
  • Глубина457 мм
  • Высота1390 мм
  • Вес37 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уличный газовый обогреватель WWT 13K Brown выполнен в стиле камина с эффектом живого пламени и муляжа дров. Газовый нагреватель WWT 13K Brown идеально подойдет, как для уличного кафе и ресторана, так и для веранды и террасы загородного дома. Такой дизайн выглядит привлекательно сам по себе, а в сумерках он еще и создает особую, романтическую атмосферу.

Для создания эффекта камина в комплект обогревателя WWT 13K Brown входит муляж дров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина457 мм
  • Глубина457 мм
  • Высота1390 мм
  • Вес37 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Мощность9000 Вт
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки39 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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