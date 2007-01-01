Характеристики товара
Описание
Светильник настенный Люми Иллис — акцент с мраморной изысканностью. Настенный светильник из коллекции Люми Иллис — это изящное сочетание строгой геометрии и утончённого декора. Удлинённый стеклянный плафон цилиндрической формы и выразительный шар из мрамора делают модель эффектной деталью интерьера. Такая композиция объединяет эстетику современности и классику благородных материалов. Плафон выполнен из белого дымчатого стекла, которое даёт мягкий и рассеянный свет. Арматура изготовлена из прочного металла в чёрном цвете с матовой поверхностью. Главный декоративный акцент — гладкий сферический элемент из мрамора глубокого зелёного оттенка. Светильник рассчитан на одну лампу мощностью 5 Вт с цоколем G9 и обеспечивает комфортное освещение площади до 2 кв.м. Свет направлен вверх, визуально расширяя пространство и придавая комнате ощущение уюта. Монтируется на стену с помощью планки, выключатель также расположен на стене. Подходит для сухих помещений (уровень защиты IP20). В комплект входят все необходимые элементы: монтажная схема, паспорт, упаковка. Люми Иллис станет прекрасным решением для дополнительного освещения в спальне, гостиной, холле, прихожей или кафе. Также подойдёт для гостиниц, загородных домов или стильных коммерческих пространств, добавляя им уюта и изысканности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина130 мм
- Глубина90 мм
- Высота370.6 мм
- Материалметалл, стекло, мрамор
- Количество ламп1
- Мощность5 Вт
- ЦокольG9
- Цветзеленый, белый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки230 мм
- Высота упаковки130 мм
- Глубина упаковки250 мм
- Вес упаковки0.85 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики250*230*130
- Изделия стопируютсяНет