Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота69 мм
- Диаметр90 мм
- Вес0,26 кг
- Объем0,045 л
- Материалнержавеющая сталь, фарфор
- Цветбелый, металлический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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