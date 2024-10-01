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Икорница с крышкой, сталь нержавеющая, фарфор 45 мл, металлический, белый - фото 1Икорница с крышкой, сталь нержавеющая, фарфор 45 мл, металлический, белый - фото 2Икорница с крышкой, сталь нержавеющая, фарфор 45 мл, металлический, белый - фото 3

Икорница с крышкой, сталь нержавеющая, фарфор 45 мл, металлический, белый

Артикул: CH-062-999
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота69 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,26 кг
  • Объем0,045 л
  • Материалнержавеющая сталь, фарфор
  • Цветбелый, металлический

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