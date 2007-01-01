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Икорница с емкостью для льда и крышка, сталь нержавеющая, стекло 180 мл, серебряный - фото 1

Икорница с емкостью для льда и крышка, сталь нержавеющая, стекло 180 мл, серебряный

Артикул: CH-062-991
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина190 мм
  • Высота150 мм
  • Диаметр110 мм
  • Вес0,538 кг
  • Объем0,18 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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