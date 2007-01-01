Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина480 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес4.5 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки990 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Вес упаковки4.50 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет