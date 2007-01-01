Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Айра слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Айра слоновая кость
35 оценок
6 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Айра слоновая кость - фото 1Стул Айра слоновая кость - фото 2Стул Айра слоновая кость - фото 3Стул Айра слоновая кость - фото 4Стул Айра слоновая кость - фото 5Стул Айра слоновая кость - фото 6Стул Айра слоновая кость - фото 7Стул Айра слоновая кость - фото 8

Стул Айра слоновая кость

Артикул: CH-050-519
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Айра, орех
Фотография товара Стул Айра, орех от компании ChiedoCover.
Следующий Деревянный стул Айра бежевый / слоновая кость
Фотография товара Деревянный стул Айра бежевый / слоновая кость от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 40; Глубина - 48; Высота - 85; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 38; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки990 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки4.50 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Нео пластик пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нео пластик пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49049
8 790 ₽Оптовая цена

Стул Нео пластик пыльно-розовый

26
В наличии 19 шт.В пути 80 шт.
Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр светло-серый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр светло-серый/ черные ножки

79
Распродажа
Фотография товара Пластиковый стул Медальон, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул Медальон, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 59038
8 990 ₽

Пластиковый стул Медальон, прозрачный

12
  • черный, прозрачный
  • синий, прозрачный
  • серый, прозрачный
  • белый, прозрачный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Микс, рогожка Аустин 20 Графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, рогожка Аустин 20 Графит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49011
10 590 ₽

Стул Микс, рогожка Аустин 20 Графит

14
Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, серый

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Верм-75, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул барный Верм-75

14
Распродажа
Фотография товара Стул Albert, ретро-красная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Albert, ретро-красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99048
47 190 ₽Оптовая цена

Стул Albert, ретро-красная кожа

15
  • красный
  • бежевый, коричневый
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Tiro, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tiro, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Tiro, капучино

6
В наличии 68 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Изо, пластик, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, пластик, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
1 89025
2 490 ₽Оптовая цена

Стул Изо, пластик, желтый

14
Настоящее фото товара Стул Лоуренс, каркас черный, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Лоуренс, каркас черный, бордовый

12

С этим товаром покупают

Новинка
Фотография товара Стол Салфи, белый/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Салфи, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
47 790

Стол Салфи, белый/керамика белая

9
  • бежевый, черный
  • белый, черный
Фотография товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, бежевый

13
  • черный
  • бежевый
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, фрост, черный муар

15
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Бетти 1100+300 лавант, черный муар

15
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар
Фотография товара Стол обеденный Опуленс, раскладной, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Опуленс, раскладной, черный, произведённого компанией ChiedoCover
73 890

Стол обеденный Опуленс, раскладной, черный

15
В наличии 1 шт.В пути 256 шт.
Фотография товара Стол Супер Круг, Д650, каркас Рал 6027 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Супер Круг, Д650, каркас Рал 6027, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол Супер Круг, Д650, каркас Рал 6027

15
Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стол обеденный Куртра мини

40
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол ВЕРМОНТ, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена

Стол ВЕРМОНТ

35
  • Стол ВЕРМОНТ
  • коричневый
Настоящее фото товара Стол журнальный Хаш, белый мрамор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Стол журнальный Хаш, белый мрамор, черный

10
В пути 1606 шт.
Фотография товара Стол Тамео, черный, ножка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тамео, черный, ножка черная, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стол Тамео, черный, ножка черная

9
  • белый, черный
  • серый, черный
  • черный
  • коричневый, черный
В наличии 50 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул Граф 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Граф 2, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Граф 2

61
  • серый
  • коричневый
Распродажа
Фотография товара Стул барный Турин со спинкой бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 19041
16 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Турин со спинкой бежевый

26
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 105 шт.
Фотография товара Стул Perfecto, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Perfecto, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Perfecto, бирюзовый

44
Фотография товара Стул Джексон, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джексон, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Джексон, белый

80
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Noemi, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Noemi, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Noemi, бирюзовый

73
  • желтый, черный
  • черный, бирюзовый
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул Uran от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Uran, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стул Uran

67
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99023
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул Elegans, изумрудный, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Elegans, изумрудный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Elegans, изумрудный, золото

15
  • бежевый
  • темно-серый
  • изумрудный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Tiro, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tiro, красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Tiro, красный

9
В наличии 57 шт.
Фотография товара Стул Фномпенх, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фномпенх, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Фномпенх, белый

5
В наличии 93 шт.

Товар в корзине

Стул Айра слоновая кость
Стул Айра слоновая кость
6 690
В корзине

С этим товаром покупают

Новинка
Фотография товара Стол Салфи, белый/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Салфи, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
47 790

Стол Салфи, белый/керамика белая

9
  • бежевый, черный
  • белый, черный
Фотография товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, бежевый

13
  • черный
  • бежевый
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, фрост, черный муар

15
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Бетти 1100+300 лавант, черный муар

15
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности