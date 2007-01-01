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Настоящее фото товара Пуф Ривиа с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Ривиа с подушкой
6 оценок
32 190
Товар в корзине. Перейти
Пуф Ривиа с подушкой - фото 1Пуф Ривиа с подушкой - фото 2Пуф Ривиа с подушкой - фото 3

Пуф Ривиа с подушкой

Артикул: CH-073-893
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота500 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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