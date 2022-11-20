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Кашпо Прованс квадратное (бежевое) - фото 1

Кашпо Прованс квадратное (бежевое)

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 530х530х470
Габариты упаковок (ШхГ/ДхВ) : кашпо 1/1: 480х190х610
Материал поверхности : пластик
Страна производства : РОССИЯ
Вид упаковки : гофрокороб

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