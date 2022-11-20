Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 530х530х470
Габариты упаковок (ШхГ/ДхВ) : кашпо 1/1: 480х190х610
Материал поверхности : пластик
Страна производства : РОССИЯ
Вид упаковки : гофрокороб
Габариты изделия (ШхДхВ) : 530х530х470
Габариты упаковок (ШхГ/ДхВ) : кашпо 1/1: 480х190х610
Материал поверхности : пластик
Страна производства : РОССИЯ
Вид упаковки : гофрокороб
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое
Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое
Настольная лампа MOUSE SITTING белая
Настольная лампа MOUSE SITTING золотая
Настольная лампа MOUSE LYIE DOWN белая
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне