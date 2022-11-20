Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Рока Куб 40

9 оценок

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Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Рока Куб 40

4.8
49 990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материалполиэстер

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