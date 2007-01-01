Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный
Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный
13 оценок
34 990
Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный - фото 1Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный - фото 2Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный - фото 3Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный - фото 4Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный - фото 5Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный - фото 6Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный - фото 7Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный - фото 8Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный - фото 9Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный - фото 10Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный - фото 11Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный - фото 12

Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный

Артикул: CH-081-835
13 оценок
Характеристики товара

Описание

Обеденный стол с керамической столешницей диаметром 90 см Современная эстетика и максимальная практичность Этот стильный круглый стол сочетает премиальную керамическую столешницу и массивное устойчивое основание. Идеальное решение для кухни или столовой, где важны долговечность, безопасность и легкий уход. Керамическая столешница (6 мм) на МДФ-основании (16 мм) (см. статью: Что такое керамика в кухонных столах? ✔ Общая толщина 22 мм ✔ Абсолютная термостойкость – выдерживает горячие сковороды и кастрюли ✔ Защита от влаги и пятен – не впитывает воду, кофе, вино или жир ✔ Гигиеничность – безопасна для контакта с продуктами (можно резать фрукты прямо на столе) Дизайн и материалы Основание: массивная ножка с порошковым покрытием (дополнительная устойчивость к царапинам) Стиль: лаконичные плоскости и четкие пластины – подходит для современных интерьеров Диаметр 90 см – комфортно для 4-5 человек

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный
Керамический стол Барел 90 белый мрамор snow white / черный
34 990
