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Набор для бистро Сканд - фото 1

Набор для бистро Сканд

Артикул: CH-073-709
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Набор для бистро НИЦЦА — идеальное сочетание стиля и комфорта!
Представляем вам Набор для бистро НИЦЦА — три полезных предмета, которые не только преобразят ваш любимый уголок, но и подарят вам незабываемые моменты отдыха. Этот стильный набор из плоского искусственного ротанга в изысканных бело-синих тонах станет настоящим акцентом вашего домашнего или уличного пространства.

Что в комплекте?

Стол (Ø55х71 см): компактный и функциональный, идеально подходит для уютных завтраков и романтических ужинов на свежем воздухе.
Два кресла (45х58х89 см): удобные и стильные, они обеспечат максимальный комфорт для вас и ваших гостей.
Преимущества Набора НИЦЦА:

Устойчивость к погодным условиям: забудьте о беспокойствах, связанных с дождем и солнцем! Искусственный ротанг, из которого изготовлены кресла и стол, не боится воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей. Ваши любимые моменты отдыха теперь будут защищены, независимо от погоды.
Легкость и прочность: алюминиевый каркас с порошковым покрытием под дерево обеспечивает надежность и долговечность, сохраняя при этом легкость конструкции. Перемещайте мебель легко и без усилий!
Эстетика и стиль: бело-синие оттенки и плоский ротанг создают современный и свежий вид, который гармонично впишется в любой интерьер — от уютного балкона до стильного загородного кафе.
Почему стоит выбрать Набор НИЦЦА? Этот набор — не просто мебель, это возможность создать атмосферу уюта и комфорта в вашем доме или на улице. Он идеально подходит для тех, кто ценит стиль, качество и практичность. Проведите время с близкими, наслаждаясь чашечкой кофе или бокалом вина, и ощутите, как каждый момент становится особенным.

Не упустите шанс преобразить ваше пространство и внести нотки элегантности в повседневную жизнь! Закажите Набор для бистро НИЦЦА уже сегодня и сделайте шаг к новым впечатлениям и уюту!

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота890 мм
  • Материалротанг

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Товар в корзине

Набор для бистро Сканд
Набор для бистро Сканд
29 490
В корзине

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