Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина2050 мм
- Длина1780 мм
- Материалдерево, сталь
- Цветбежевый, черный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Урна 025
Контейнер для мусора 1100 литров
Урна Завиток
Урны для раздельного сбора мусора, 21л x 2
Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х32л)
Урна деревянная на железобетонном основании Стрельна
Урна Филигран
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди