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Комплект GRAND Mich с диваном бежевый

Артикул: CH-077-327
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный комплект из акации GRAND Mich с диваном в бежевом цвете представляет собой идеальное решение для создания уютной обеденной зоны на открытом воздухе.

Комплект выполнен из обработанной под тик акации. Этот материал не только отличается премиальным внешним видом, но и обладает надежной защитой от влаги.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1830 мм
  • Ширина630 мм
  • Высота840 мм
  • Материалакация
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект GRAND Mich с диваном бежевый
Комплект GRAND Mich с диваном бежевый
221 990
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