Характеристики товара
Описание
Обеденный комплект из акации GRAND Mich с диваном в бежевом цвете представляет собой идеальное решение для создания уютной обеденной зоны на открытом воздухе.
Комплект выполнен из обработанной под тик акации. Этот материал не только отличается премиальным внешним видом, но и обладает надежной защитой от влаги.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1830 мм
- Ширина630 мм
- Высота840 мм
- Материалакация
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет