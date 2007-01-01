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Плетеный комплект для отдыха Aivory

Артикул: CH-074-989
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Роскошный комплект плетеной мебели станет отличным дополнением для загородного дома или дачи. Цвет подушек освежит интерьер, а воздушное плетение добавит уюта. Столик-комод с откидной крышкой можно использовать для хранения не больших, но важных вещей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1420 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота920 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Плетеный комплект для отдыха Aivory
Плетеный комплект для отдыха Aivory
89 290
В корзине

С этим товаром покупают