Характеристики товара
Описание
Роскошный комплект плетеной мебели станет отличным дополнением для загородного дома или дачи. Цвет подушек освежит интерьер, а воздушное плетение добавит уюта. Столик-комод с откидной крышкой можно использовать для хранения не больших, но важных вещей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1420 мм
- Ширина760 мм
- Высота920 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет