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Лаунж-зона Mich бежевый

Артикул: CH-077-376
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона Mich в бежевом цвете - идеальное решение для создания уютного и стильного уличного пространства. Этот комплект включает в себя удобный диван, два кресла и журнальный столик, обеспечивая комфортное размещение до 5 человек.

Материалы изготовления - высококачественная акация (teak-look) и уличная веревка, обеспечивающие надежность и долговечность.

Подушки для лаунж-зоны также выполнены в стильном бежевом цвете и имеют съемные чехлы из водоотталкивающего полиэстера.

Наполнитель подушек для спины - синтетический пух, а для сидения - поролон.

Лаунж-зона Mich создаст атмосферу уюта и комфорта на вашей террасе или в саду.

Гарантийный срок на лаунж-зону составляет 1 год.

Погрузитесь в атмосферу расслабления и комфорта на свежем воздухе с лаунж-зоной Mich!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1830 мм
  • Ширина730 мм
  • Высота720 мм
  • Материалакация
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Лаунж-зона Mich бежевый
Лаунж-зона Mich бежевый
337 390
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