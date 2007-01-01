Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона Mich в бежевом цвете - идеальное решение для создания уютного и стильного уличного пространства. Этот комплект включает в себя удобный диван, два кресла и журнальный столик, обеспечивая комфортное размещение до 5 человек.
Материалы изготовления - высококачественная акация (teak-look) и уличная веревка, обеспечивающие надежность и долговечность.
Подушки для лаунж-зоны также выполнены в стильном бежевом цвете и имеют съемные чехлы из водоотталкивающего полиэстера.
Наполнитель подушек для спины - синтетический пух, а для сидения - поролон.
Лаунж-зона Mich создаст атмосферу уюта и комфорта на вашей террасе или в саду.
Гарантийный срок на лаунж-зону составляет 1 год.
Погрузитесь в атмосферу расслабления и комфорта на свежем воздухе с лаунж-зоной Mich!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1830 мм
- Ширина730 мм
- Высота720 мм
- Материалакация
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет