Характеристики товара
Описание
Угловой комплект садовой мебели из искусственного ротанга станет отличным решением для всех, кто отдает предпочтение летнему отдыху в тени приусадебного сада или на придомовой террасе. В набор входит все необходимое для организации полноценного уголка досуга даже для самой большой семьи.
Комплект мебели ZORRO – лучший выбор для отдыха
Комплектация и габариты:
Диван прямой - 171x71x81 см
Диван угловой- 183x71x81 см
Обеденный стол - 150x90x70 см
Пуф (2 шт) - 40x40x33 см
Подушки под спину (7 шт) - 53х48х22 см
Подушки для сиденья (6 шт) - 60х10х56 см
Подушка для сиденья на пуф (2 шт) - 40х10х40
Благодаря такой компоновке комплект подойдет не только для тихого семейного отдыха или вечерних совместных трапез, но и времяпровождения в кругу близких друзей.
ZORRO – изысканность и практичность
Набор уличной мебели изготовлен на основе прочного металлического каркаса с декоративной отделкой из плетеного ручным способом техноротанга. Благодаря натуральному серому оттенку он гармонично вписывается в любое окружение, не делая на себе лишних акцентов.
Что касается эксплуатационных качеств садовой мебели ZORRO, то среди них стоит отметить:
- устойчивость к осадкам и солнечному свету;
- способность выдерживать высокие весовые нагрузки;
- стойкость к царапанию и прочему механическому воздействию;
- небольшой вес предметов для удобной переноски с места на место.
Комплект дополнен мягкими подушками-сидениями с чехлами из водонепроницаемой ткани.
Упаковка: 2 места:
Стол: 152х11х91,5 см
Диван, пуфы: 178х68х86 см
Вес: 92 кг
Объем: 1,28 куб.м.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет