Характеристики товара
Описание
Угловой комплект садовой мебели из искусственного ротанга станет отличным решением для всех, кто отдает предпочтение летнему отдыху в тени приусадебного сада или на придомовой террасе. В набор входит все необходимое для организации полноценного уголка досуга даже для самой большой семьи.
Комплект мебели ZORRO – лучший выбор для отдыха
В состав набора садовой мебели входят:
большой угловой диван, на котором без труда сможет разместиться 5-6 персон;
два мягких пуфа;
высокий обеденный стол со столешницей прямоугольной формы из закаленного стекла.
Благодаря такой компоновке комплект подойдет не только для тихого семейного отдыха или вечерних совместных трапез, но и времяпровождения в кругу близких друзей.
Набор уличной мебели изготовлен на основе прочного металлического каркаса с декоративной отделкой из плетеного ручным способом техноротанга. Благодаря натуральному серому оттенку он гармонично вписывается в любое окружение, не делая на себе лишних акцентов.
Что касается эксплуатационных качеств садовой мебели ZORRO, то среди них стоит отметить:
устойчивость к осадкам и солнечному свету;
способность выдерживать высокие весовые нагрузки;
стойкость к царапанию и прочему механическому воздействию;
небольшой вес предметов для удобной переноски с места на место.
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Диван прямой
|1710
|710
|810
|Диван угловой
|1830
|710
|810
|Пуфы
|400
|400
|330
|Стол
|1500
|900
|700
Основные характеристики
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай