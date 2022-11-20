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ZORRO серый комплект мебели из искусственного ротанга

Артикул: CH-051-121
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Угловой комплект садовой мебели из искусственного ротанга станет отличным решением для всех, кто отдает предпочтение летнему отдыху в тени приусадебного сада или на придомовой террасе. В набор входит все необходимое для организации полноценного уголка досуга даже для самой большой семьи.

Комплект мебели ZORRO – лучший выбор для отдыха

В состав набора садовой мебели входят:

большой угловой диван, на котором без труда сможет разместиться 5-6 персон;

два мягких пуфа;

высокий обеденный стол со столешницей прямоугольной формы из закаленного стекла.

Благодаря такой компоновке комплект подойдет не только для тихого семейного отдыха или вечерних совместных трапез, но и времяпровождения в кругу близких друзей.

Набор уличной мебели изготовлен на основе прочного металлического каркаса с декоративной отделкой из плетеного ручным способом техноротанга. Благодаря натуральному серому оттенку он гармонично вписывается в любое окружение, не делая на себе лишних акцентов.

Что касается эксплуатационных качеств садовой мебели ZORRO, то среди них стоит отметить:

устойчивость к осадкам и солнечному свету;

способность выдерживать высокие весовые нагрузки;

стойкость к царапанию и прочему механическому воздействию;

небольшой вес предметов для удобной переноски с места на место.

Ширина, ммГлубина, ммВысота, мм
Диван прямой1710710810
Диван угловой1830710810
Пуфы400400330
Стол1500900700
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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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