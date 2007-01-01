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Настоящее фото товара ZORRO серый комплект мебели из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
ZORRO серый комплект мебели из искусственного ротанга
14 оценок
125 590
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ZORRO серый комплект мебели из искусственного ротанга

Артикул: CH-051-121
14 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Угловой комплект садовой мебели из искусственного ротанга станет отличным решением для всех, кто отдает предпочтение летнему отдыху в тени приусадебного сада или на придомовой террасе. В набор входит все необходимое для организации полноценного уголка досуга даже для самой большой семьи.

Комплект мебели ZORRO – лучший выбор для отдыха

Комплектация и габариты:

Диван прямой - 171x71x81 см
Диван угловой- 183x71x81 см
Обеденный стол - 150x90x70 см
Пуф (2 шт) - 40x40x33 см
Подушки под спину (7 шт) - 53х48х22 см
Подушки для сиденья (6 шт) - 60х10х56 см
Подушка для сиденья на пуф (2 шт) - 40х10х40

Благодаря такой компоновке комплект подойдет не только для тихого семейного отдыха или вечерних совместных трапез, но и времяпровождения в кругу близких друзей.

ZORRO – изысканность и практичность

Набор уличной мебели изготовлен на основе прочного металлического каркаса с декоративной отделкой из плетеного ручным способом техноротанга. Благодаря натуральному серому оттенку он гармонично вписывается в любое окружение, не делая на себе лишних акцентов.

Что касается эксплуатационных качеств садовой мебели ZORRO, то среди них стоит отметить:

- устойчивость к осадкам и солнечному свету;

- способность выдерживать высокие весовые нагрузки;

- стойкость к царапанию и прочему механическому воздействию;

- небольшой вес предметов для удобной переноски с места на место.

Комплект дополнен мягкими подушками-сидениями с чехлами из водонепроницаемой ткани.

Упаковка: 2 места:
Стол: 152х11х91,5 см
Диван, пуфы: 178х68х86 см
Вес: 92 кг
Объем: 1,28 куб.м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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