Характеристики товара
Описание
В комплект входит круглый обеденный стол «Эспрессо» (1500×1500×750 мм) с ударопрочной стеклянной столешницей и 6 кресел коллекции «Сицилия» (590×640×820 мм).Цвет - коричневый.Вся мебель изготовлена из долговечного и легкого алюминия, обтянутого синтетическим ротангом. На столе для удобства эксплуатации предусмотрена столешница из ударопрочного закаленного стекла 5 мм. Стулья укомплектованы подушками на сидениях.
Габариты упаковки (ДШВ)
1530×60×1530; 740×700×740; 630×700×825 - 6 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес62 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветкоричневый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки67 кг
- Изделия стопируютсяНет