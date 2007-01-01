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Комплект мебели Lina S, светло-серый

Артикул: CH-077-191
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест – 4 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг

Поставляется в разобранном виде

Подушка в комплекте - да

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1205 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота760 мм
  • Материалпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Вес упаковки61 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект мебели Lina S, светло-серый
Комплект мебели Lina S, светло-серый
54 590
В корзине

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