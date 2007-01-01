Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация:
Количество посадочных мест – 4 человек
Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг
Поставляется в разобранном виде
Подушка в комплекте - да
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Гарантия и эксплуатация:
Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Казахстан
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1205 мм
- Ширина660 мм
- Высота760 мм
- Материалпластик
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки720 мм
- Вес упаковки61 кг
- Объём упаковки0.33 м3
- Изделия стопируютсяНет