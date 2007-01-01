Характеристики товара
Описание
Комплект мебели KARL с обеденным столом в коричневом цвете - это элегантное и удобное решение для вашей столовой или гостиной. Он состоит из трехместного дивана, двух кресел и обеденного стола, изготовленных из искусственного ротанга на металлическом каркасе.
Диван имеет размеры 204х84х66 см, а кресла - 85х84х66 см. Обеденный стол с закаленным стеклом на столешнице имеет размеры 165х90х69 см, что позволяет удобно разместить до шести человек.
Комплект мебели KARL с обеденным столом в коричневом цвете является практичным и стильным выбором для вашего дома. Он прекрасно подойдет для проведения ужинов с семьей и друзьями, создавая уютную и комфортную атмосферу.
Вы также можете выбрать версию комплекта KARL с журнальным столиком в коричневом цвете, чтобы создать гармоничный интерьер в вашей гостиной.
Сочетается с комплектами ZORRO, ZOYA, VIOLETTA, а также с версией комплекта KARL с журнальным столиком коричневом цвете.
Упаковка: 2 места:
Стол: 170х9,5х94 см
Диван, кресла 2шт: 182х74х65 см
Вес: 85,9 кг
Объем: 1 куб.м.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет