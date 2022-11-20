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Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый) - фото 1Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый) - фото 2Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый) - фото 3Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый) - фото 4Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый) - фото 5Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый) - фото 6Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый) - фото 7Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый) - фото 8Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый) - фото 9Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый) - фото 10

Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый)

Артикул: CH-051-148
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект мебели KARL с обеденным столом в коричневом цвете - это элегантное и удобное решение для вашей столовой или гостиной. Он состоит из трехместного дивана, двух кресел и обеденного стола.

Комплект мебели KARL с обеденным столом в коричневом цвете является практичным и стильным выбором для вашего дома. Он прекрасно подойдет для проведения ужинов с семьей и друзьями, создавая уютную и комфортную атмосферу.

Сочетается с комплектами ZORRO, ZOYA, VIOLETTA, а также с версией комплекта KARL с журнальным столиком в коричневом цвете.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Варианты размеров

ШиринаГлубинаВысота
Трехместный диван2040840660
Кресла, 2 шт880840660
Обеденный стол1650900690

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