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Настоящее фото товара Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый), произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый)
14 оценок
107 490
Товар в корзине. Перейти
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Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый)

Артикул: CH-051-148
14 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект мебели KARL с обеденным столом в коричневом цвете - это элегантное и удобное решение для вашей столовой или гостиной. Он состоит из трехместного дивана, двух кресел и обеденного стола, изготовленных из искусственного ротанга на металлическом каркасе.

Диван имеет размеры 204х84х66 см, а кресла - 85х84х66 см. Обеденный стол с закаленным стеклом на столешнице имеет размеры 165х90х69 см, что позволяет удобно разместить до шести человек.

Комплект мебели KARL с обеденным столом в коричневом цвете является практичным и стильным выбором для вашего дома. Он прекрасно подойдет для проведения ужинов с семьей и друзьями, создавая уютную и комфортную атмосферу.

Вы также можете выбрать версию комплекта KARL с журнальным столиком в коричневом цвете, чтобы создать гармоничный интерьер в вашей гостиной.

Сочетается с комплектами ZORRO, ZOYA, VIOLETTA, а также с версией комплекта KARL с журнальным столиком коричневом цвете.

Упаковка: 2 места:

Стол: 170х9,5х94 см
Диван, кресла 2шт: 182х74х65 см
Вес: 85,9 кг
Объем: 1 куб.м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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