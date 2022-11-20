Характеристики товара
Описание
Комплект мебели KARL с обеденным столом в коричневом цвете - это элегантное и удобное решение для вашей столовой или гостиной. Он состоит из трехместного дивана, двух кресел и обеденного стола.
Комплект мебели KARL с обеденным столом в коричневом цвете является практичным и стильным выбором для вашего дома. Он прекрасно подойдет для проведения ужинов с семьей и друзьями, создавая уютную и комфортную атмосферу.
Сочетается с комплектами ZORRO, ZOYA, VIOLETTA, а также с версией комплекта KARL с журнальным столиком в коричневом цвете.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай