Характеристики товара
Описание
Премиальный комплект для обедов на свежем воздухе Konway Кавалезе
Откройте для себя совершенство немецкого качества с эксклюзивным комплектом мебели для обедов на свежем воздухе от Konway. Этот набор, созданный для ценителей комфорта и элегантности, превратит вашу террасу или сад в идеальное место для теплых встреч и незабываемых моментов.
Стол: Символ роскоши и практичности
Центральным элементом комплекта является элегантный стол, выполненный из легкого и прочного алюминия. Его каркас, устойчивый к коррозии, гарантирует долговечность и безупречный внешний вид на долгие годы. Изысканная столешница из HPL-материала с декором под мрамор не только придает столу роскошный вид, но и обладает выдающимися эксплуатационными характеристиками. Она чрезвычайно устойчива к царапинам, истиранию и воздействию ультрафиолета, сохраняя свою первозданную красоту даже при интенсивном использовании и под прямыми солнечными лучами.
Кресла: Комфорт и эргономика в каждой детали
Четыре складных кресла из этого комплекта станут вашим оазисом комфорта. Их эргономичный дизайн и регулируемая спинка с пятью положениями наклона позволят вам найти идеальное положение для полного расслабления. Сиденье и спинка выполнены из инновационной дышащей ткани Ergotex, которая обеспечивает превосходную вентиляцию и комфорт даже в жаркие дни. Эта ткань отличается исключительной прочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям, гарантируя долгий срок службы.
Каркас кресел изготовлен из высококачественного нержавеющего алюминия с элегантным порошковым покрытием, что делает их легкими, но при этом невероятно прочными. Изысканные подлокотники из натурального тика добавляют комплекту нотку природной теплоты и утонченности. Для дополнительной защиты и устойчивости, ножки кресел оснащены износостойкими заглушками из ПВХ, предотвращающими повреждение напольного покрытия.
Всесезонная устойчивость и безупречный стиль
Комплект Konway создан для того, чтобы радовать вас круглый год. Он абсолютно устойчив к любым атмосферным воздействиям – будь то палящее солнце, проливной дождь или утренний туман. Вы можете смело оставлять мебель на открытом воздухе в течение всего сезона, не беспокоясь о ее сохранности и внешнем виде.
Состав комплекта:
Стол (160х90х75 см)
4 складных кресла (65х67х110 см)
Превратите свой открытый пространство в элегантное место для отдыха и наслаждения жизнью с премиальным комплектом мебели для обедов на свежем воздухе Konway!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес68 кг
- Материалалюминий, бук, текстилен
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки960 мм
- Высота упаковки790 мм
- Объём упаковки1.30 м3
- Изделия стопируютсяНет