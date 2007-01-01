Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Комплект мебели Кавалезе белый, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Кавалезе белый
9 оценок
137 690
Товар в корзине. Перейти
Комплект мебели Кавалезе белый - фото 1Комплект мебели Кавалезе белый - фото 2Комплект мебели Кавалезе белый - фото 3Комплект мебели Кавалезе белый - фото 4Комплект мебели Кавалезе белый - фото 5Комплект мебели Кавалезе белый - фото 6Комплект мебели Кавалезе белый - фото 7Комплект мебели Кавалезе белый - фото 8Комплект мебели Кавалезе белый - фото 9Комплект мебели Кавалезе белый - фото 10Комплект мебели Кавалезе белый - фото 11Комплект мебели Кавалезе белый - фото 12Комплект мебели Кавалезе белый - фото 13Комплект мебели Кавалезе белый - фото 14Комплект мебели Кавалезе белый - фото 15Комплект мебели Кавалезе белый - фото 16Комплект мебели Кавалезе белый - фото 17Комплект мебели Кавалезе белый - фото 18Комплект мебели Кавалезе белый - фото 19Комплект мебели Кавалезе белый - фото 20Комплект мебели Кавалезе белый - фото 21Комплект мебели Кавалезе белый - фото 22Комплект мебели Кавалезе белый - фото 23

Комплект мебели Кавалезе белый

Артикул: CH-081-873
9 оценок
Основные характеристики
  • Вес68 кг
  • Материалалюминий, бук, текстилен
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья Эконик
Фотография товара Скамья Эконик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Монифит
Фотография товара Стол складной Монифит от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Премиальный комплект для обедов на свежем воздухе Konway Кавалезе

Откройте для себя совершенство немецкого качества с эксклюзивным комплектом мебели для обедов на свежем воздухе от Konway. Этот набор, созданный для ценителей комфорта и элегантности, превратит вашу террасу или сад в идеальное место для теплых встреч и незабываемых моментов.
Стол: Символ роскоши и практичности
Центральным элементом комплекта является элегантный стол, выполненный из легкого и прочного алюминия. Его каркас, устойчивый к коррозии, гарантирует долговечность и безупречный внешний вид на долгие годы. Изысканная столешница из HPL-материала с декором под мрамор не только придает столу роскошный вид, но и обладает выдающимися эксплуатационными характеристиками. Она чрезвычайно устойчива к царапинам, истиранию и воздействию ультрафиолета, сохраняя свою первозданную красоту даже при интенсивном использовании и под прямыми солнечными лучами.
Кресла: Комфорт и эргономика в каждой детали
Четыре складных кресла из этого комплекта станут вашим оазисом комфорта. Их эргономичный дизайн и регулируемая спинка с пятью положениями наклона позволят вам найти идеальное положение для полного расслабления. Сиденье и спинка выполнены из инновационной дышащей ткани Ergotex, которая обеспечивает превосходную вентиляцию и комфорт даже в жаркие дни. Эта ткань отличается исключительной прочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям, гарантируя долгий срок службы.
Каркас кресел изготовлен из высококачественного нержавеющего алюминия с элегантным порошковым покрытием, что делает их легкими, но при этом невероятно прочными. Изысканные подлокотники из натурального тика добавляют комплекту нотку природной теплоты и утонченности. Для дополнительной защиты и устойчивости, ножки кресел оснащены износостойкими заглушками из ПВХ, предотвращающими повреждение напольного покрытия.
Всесезонная устойчивость и безупречный стиль
Комплект Konway создан для того, чтобы радовать вас круглый год. Он абсолютно устойчив к любым атмосферным воздействиям – будь то палящее солнце, проливной дождь или утренний туман. Вы можете смело оставлять мебель на открытом воздухе в течение всего сезона, не беспокоясь о ее сохранности и внешнем виде.
Состав комплекта:
Стол (160х90х75 см)
4 складных кресла (65х67х110 см)
Превратите свой открытый пространство в элегантное место для отдыха и наслаждения жизнью с премиальным комплектом мебели для обедов на свежем воздухе Konway!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес68 кг
  • Материалалюминий, бук, текстилен
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки960 мм
  • Высота упаковки790 мм
  • Объём упаковки1.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Обеденный комплект Веранда, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от147 790
Оптовая цена

Обеденный комплект Веранда, на 4 персоны

36
Настоящее фото товара Обеденный комплект Вояж, на 5 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от260 790
Оптовая цена

Обеденный комплект Вояж, на 5 персон

41
Настоящее фото товара Обеденный комплект Терраса Модерн, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от141 790
Оптовая цена

Обеденный комплект Терраса Модерн, на 4 персоны

45
Настоящее фото товара Комплект мебели Ленкойс, латте, 4 стула, произведённого компанией ChiedoCover
65 490
Оптовая цена

Комплект мебели Ленкойс, латте, 4 стула

56
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Линкольн, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
120 790
Оптовая цена

Комплект мебели Линкольн, коричневый

40
Распродажа
Фотография товара Комплект мебели Альме, коричневый, 2 стула от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Альме, коричневый, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
от26 89027
36 590 ₽Оптовая цена

Комплект мебели Альме, коричневый, 2 стула

44
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект садовой мебели Норд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект садовой мебели Норд, произведённого компанией ChiedoCover
81 990
Оптовая цена

Комплект садовой мебели Норд

12
В наличии 197 шт.
Фотография товара Набор для бистро Сканд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор для бистро Сканд, произведённого компанией ChiedoCover
29 490
Оптовая цена

Набор для бистро Сканд

11
В наличии 200 шт.
Фотография товара Комплект мебели Chill с зонтом в комплекте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Chill с зонтом в комплекте, произведённого компанией ChiedoCover
120 790
Оптовая цена

Комплект мебели Chill с зонтом в комплекте

10
Фотография товара Эспрессо обеденная группа плетеная, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Эспрессо обеденная группа плетеная, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
229 790
Оптовая цена

Эспрессо обеденная группа плетеная, соломенный

13

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, латте, произведённого компанией ChiedoCover
79 190
Оптовая цена

Комплект мебели Энфилд, латте

55
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Молле, Latte, произведённого компанией ChiedoCover
141 790
Оптовая цена

Комплект мебели Молле, Latte

43
В наличии 9 шт.
Фотография товара Комплект Ченнаи PLUS 6 с круглым столом, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Ченнаи PLUS 6 с круглым столом, серый, произведённого компанией ChiedoCover
77 690
Оптовая цена

Комплект Ченнаи PLUS 6 с круглым столом, серый

48
Фотография товара Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
337 390
Оптовая цена

Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга

7
Фотография товара Набор мебели Santiago от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор мебели Santiago, произведённого компанией ChiedoCover
от238 090
Оптовая цена

Набор мебели Santiago

8
В наличии 22 шт.
Фотография товара Комплект для отдыха Тренто на 5 персон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект для отдыха Тренто на 5 персон, произведённого компанией ChiedoCover
272 490
Оптовая цена

Комплект для отдыха Тренто на 5 персон

15
Фотография товара Комплект плетеной мебели Relax от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Relax, произведённого компанией ChiedoCover
72 790
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Relax

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Обеденный комплект Victoria с диваном от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный комплект Victoria с диваном, произведённого компанией ChiedoCover
332 390
Оптовая цена

Обеденный комплект Victoria с диваном

9
В наличии 19 шт.
Фотография товара Лаунж-зона Felina от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-зона Felina, произведённого компанией ChiedoCover
154 890
Оптовая цена

Лаунж-зона Felina

8
В наличии 50 шт.
Фотография товара Обеденный комплект Brook с угловым диваном из акации от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный комплект Brook с угловым диваном из акации, произведённого компанией ChiedoCover
424 890
Оптовая цена

Обеденный комплект Brook с угловым диваном из акации

5

Товар в корзине

Комплект мебели Кавалезе белый
Комплект мебели Кавалезе белый
137 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности