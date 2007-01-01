Характеристики товара
Описание
Создайте атмосферу уюта и стиля с комплектом мебели Франсуа! Этот изысканный набор, состоящий из двух стильных кресел и элегантного складного столика, станет настоящим украшением вашего интерьера, будь то терраса, балкон или уютный уголок в саду.
Уникальные особенности:
Современный дизайн: Кресла с каркасом из прочной стали черного цвета и декором, выполненным из пластика с имитацией мозаики, привнесут нотку утонченности в любую обстановку. Они идеально подходят как для современных, так и для классических интерьеров.
Прочная конструкция: Стальной каркас обеспечивает надежность и долговечность, а порошковое покрытие защищает мебель от коррозии и воздействия внешней среды. Это значит, что вы сможете наслаждаться своим новым комплектом долгие годы, не беспокоясь о его состоянии.
Удобство и функциональность: Складной столик диаметром 60 см и высотой 73 см легко разместится в любом пространстве, а его легкость позволяет быстро менять конфигурацию вашего отдыха. Идеален для чаепитий, вечерних посиделок или романтических ужинов под звездами.
Преимущества:
Экономия пространства: Складной дизайн столика позволяет экономить место, когда он не используется, что особенно важно для небольших балконов и террас.
Легкость в уходе: Пластиковая столешница с имитацией мозаики легко чистится, а стальной каркас не требует особого ухода. Это значит, что вы сможете больше времени проводить за любимыми занятиями, а не за уборкой.
Эстетика и уют: Создайте идеальное пространство для общения с друзьями и семьей. Этот комплект мебели станет центром притяжения на ваших встречах, даря комфорт и уют.
Почему стоит купить комплект мебели Франсуа?
Каждый элемент этого комплекта продуман до мелочей, чтобы удовлетворить ваши потребности в комфорте, стиле и функциональности. Превратите ваше пространство в уютное и стильное место для отдыха и общения. Не упустите возможность сделать вашу жизнь более комфортной и красивой!
Купите комплект мебели Франсуа прямо сейчас и наслаждайтесь каждым моментом, проведенным в кругу близких!
Задать вопрос менеджеру
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1650 мм
- Ширина950 мм
- Высота660 мм
- Материалсталь