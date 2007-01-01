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Капучино Дабл лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-076-801
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Капучино Дабл» предназначена для размещения 7 персон.

В ее комплектации находятся:

- трехместный диван – 2200×865×815 мм.

- двухместный диван – 1700×865×815 мм.

- два кресла – 1040×865×815 мм.

- плетеный журнальный столик – 1100×660×340 мм.

Прочность каркасу мебели обеспечивает алюминий. Из искусственного ротанга соломенного оттенка создана оригинальная ручная оплетка, которая выступает в качестве основного декора.Садовые диваны и кресла поставляются вместе с подушками. Они упакованы в съемные чехлы, которые при необходимости можно стирать. Для их производства берется полиэстер, плотность 230гр/м2. Материал защищен с помощью влагоотталкивающих составов. Цвет подушек – серо-коричневый.Столешница садового журнального столика создана из закаленного стекла. Его толщина составляет 5 мм. Крепится к плетеной поверхности с помощью вакуумных прозрачных присосок.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес126 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки128 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Капучино Дабл лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный
Капучино Дабл лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный
348 790
В корзине

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