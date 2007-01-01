Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Капучино Дабл» предназначена для размещения 7 персон.
В ее комплектации находятся:
- трехместный диван – 2200×865×815 мм.
- двухместный диван – 1700×865×815 мм.
- два кресла – 1040×865×815 мм.
- плетеный журнальный столик – 1100×660×340 мм.
Прочность каркасу мебели обеспечивает алюминий. Из искусственного ротанга соломенного оттенка создана оригинальная ручная оплетка, которая выступает в качестве основного декора.Садовые диваны и кресла поставляются вместе с подушками. Они упакованы в съемные чехлы, которые при необходимости можно стирать. Для их производства берется полиэстер, плотность 230гр/м2. Материал защищен с помощью влагоотталкивающих составов. Цвет подушек – серо-коричневый.Столешница садового журнального столика создана из закаленного стекла. Его толщина составляет 5 мм. Крепится к плетеной поверхности с помощью вакуумных прозрачных присосок.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес126 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки128 кг
- Изделия стопируютсяНет