Товар в корзине. Перейти

Комплект мебели Аврора, 4 стула, коричневый

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый
Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый
Следующий Комплект мебели Энфилд, коричневый
Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый

Характеристики товара

Описание

В составе комплекта: стол и 4 стула с подушками. Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест4
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена
8

Комплект мебели Энфилд, коричневый

Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, латте, произведённого компанией ChiedoCover
104 990
Оптовая цена
12

Комплект мебели Энфилд, латте

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, квадратная столешница, латте, произведённого компанией ChiedoCover
104 990
Оптовая цена
10

Комплект мебели Энфилд, квадратная столешница, латте

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Спринг, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена
8

Комплект мебели Спринг, коричневый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Спринг, коричневый, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
27 890
Оптовая цена
13

Комплект мебели Спринг, коричневый, 2 стула

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Спринг, коричневый, 2 стула, круглая столешница, произведённого компанией ChiedoCover
34 990
Оптовая цена
8

Комплект мебели Спринг, коричневый, 2 стула, круглая столешница

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, коричневый, 2 стула, круглая столешница, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена
15

Комплект мебели Энфилд, коричневый, 2 стула, круглая столешница

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Спринг, коричневый, 4 стула, столешница круглая, произведённого компанией ChiedoCover
48 290
Оптовая цена
10

Комплект мебели Спринг, коричневый, 4 стула, столешница круглая

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, коричневый, 4 стула, круглая столешница, произведённого компанией ChiedoCover
74 890
Оптовая цена
5

Комплект мебели Энфилд, коричневый, 4 стула, круглая столешница

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, латте, 2 стула, круглая столешница, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена
6

Комплект мебели Энфилд, латте, 2 стула, круглая столешница

В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Комплект мебели Спринг, латте, 2 стула, столешница круглая, произведённого компанией ChiedoCover
34 990
Оптовая цена
15

Комплект мебели Спринг, латте, 2 стула, столешница круглая

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Ленкойс, латте, 4 стула, произведённого компанией ChiedoCover
67 890
Оптовая цена
5

Комплект мебели Ленкойс, латте, 4 стула

В наличии 100 шт.
Комплект мебели Пауло, бежевыйНастоящее фото товара Комплект мебели Пауло, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
138 590
Оптовая цена
12

Комплект мебели Пауло, бежевый

В наличии 100 шт.
Комплект мебели Сидней, 2 стула, коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Сидней, 2 стула, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
6

Комплект мебели Сидней, 2 стула, коричневый

Комплект мебели Бобби, серыйНастоящее фото товара Комплект мебели Бобби, серый, произведённого компанией ChiedoCover
138 590
Оптовая цена
12

Комплект мебели Бобби, серый

Комплект мебели Молле, коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Молле, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
146 990
Оптовая цена
5

Комплект мебели Молле, коричневый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Диван California Triple Set, произведённого компанией ChiedoCover
от75 790
Оптовая цена
5

Диван California Triple Set

Настоящее фото товара Диван California 2 Set, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена
10

Диван California 2 Set

Настоящее фото товара Комплект Jazz Set, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
10

Комплект Jazz Set

Комплект Chelsea SetНастоящее фото товара Комплект Chelsea Set, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена
8

Комплект Chelsea Set

С этим товаром покупают

Чехол 48Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от490
10

Чехол 48

Чехол 64Настоящее фото товара Чехол 64, произведённого компанией ChiedoCover
от890
9

Чехол 64

Чехол 65Настоящее фото товара Чехол 65, произведённого компанией ChiedoCover
от690
9

Чехол 65

Чехол 67Настоящее фото товара Чехол 67, произведённого компанией ChiedoCover
от790
8

Чехол 67

Чехол 02, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 02, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
9

Чехол 02, бордовый

Чехол 02, спандекс, оранжевыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
12

Чехол 02, спандекс, оранжевый

Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковыйНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от450
6

Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковый