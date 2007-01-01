Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет венге, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет венге
6 оценок
71 790
Товар в корзине. Перейти
Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет венге - фото 1Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет венге - фото 2Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет венге - фото 3Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет венге - фото 4

Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет венге

Артикул: CH-089-117
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1100 мм
  • Материалпластик, ткань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Уно 1650, светло-серый, термоясень
Фотография товара Комплект Уно 1650, светло-серый, термоясень от компании ChiedoCover.
Следующий Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет серый
Фотография товара Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Премиальная итальянская мебель для сада и уличных кафе МАНЧЕСТЕР СЕТ включает два кресла-шезлонга и столик. Пластиковый комплект порадует любителей плетеной мебели своей фактурой в стиле ротанг и прочностью: максимальная до 150 кг.

Регулируемый наклон спинки: от 30 до 90° к горизонтали, может быть зафиксирован в любом промежуточном положении.
Мягкие подушки в комплекте (толщина верхних подушек 15 см, нижних — 8,5 см).
Не требует сборки.
Параметры посадочного места: высота 44,5 см, ширина 54 см, глубина (до подушки) 50 см.

кресло: 67х66х110 см; столик: 50х50х49 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1100 мм
  • Материалпластик, ткань
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки1230 мм
  • Вес упаковки42 кг
  • Объём упаковки0.72 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Обеденный комплект Сорренто, на 5 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от273 090
Оптовая цена

Обеденный комплект Сорренто, на 5 персоны

46
  • бежевый
  • коричневый
Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, квадратная столешница, латте, произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Комплект мебели Энфилд, квадратная столешница, латте

51
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект «Кафе №2» 1600 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект «Кафе №2» 1600 латте, произведённого компанией ChiedoCover
85 390
Оптовая цена

Комплект «Кафе №2» 1600 латте

46
Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Light brown, произведённого компанией ChiedoCover
от129 090
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Light brown

40
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект Нагда, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Нагда, белый, произведённого компанией ChiedoCover
200 290
Оптовая цена

Комплект Нагда, белый

46
  • серый
  • белый
  • коричневый
Настоящее фото товара Комплект Аннаба с прямоугольным столом, двухместная софа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
139 890
Оптовая цена

Комплект Аннаба с прямоугольным столом, двухместная софа, белый

8
  • коричневый
  • белый
Фотография товара Комплект плетеной мебели Фанк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Фанк, произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Фанк

12
В наличии 100 шт.
Фотография товара Боно лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Боно лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит, произведённого компанией ChiedoCover
311 790
Оптовая цена

Боно лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит

8
  • бежевый
  • коричневый
  • темно-серый
Фотография товара Гранада лаунж-зона из алюминия со столиком из HPL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Гранада лаунж-зона из алюминия со столиком из HPL, произведённого компанией ChiedoCover
258 590
Оптовая цена

Гранада лаунж-зона из алюминия со столиком из HPL

14
Настоящее фото товара Комплект садовой мебели Тумблерс, произведённого компанией ChiedoCover
27 890

Комплект садовой мебели Тумблерс

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 02, спандекс бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 02, спандекс бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
840
Оптовая цена

Чехол на стул 02, спандекс бежевый

35
Фотография товара Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой

32
  • синий
  • зеленый
  • голубой
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 2000х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 2000х900, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69041
12 990 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 2000х900

49
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Чехол на стул С-41, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул С-41, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол на стул С-41, габардин белый

39
Распродажа
Фотография товара Скатерть Габардин, круглая, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, круглая, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 27015
1 490 ₽

Скатерть Габардин, круглая, розовая

49
  • розовый
  • синий
Фотография товара Мягкое стекло 1.2 мм - 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.2 мм - 1500x800

48
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Парти, произведённого компанией ChiedoCover
29 590
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Парти

9
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый, произведённого компанией ChiedoCover
от69062
1 790 ₽

Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый

15
В наличии 107 шт.В пути 222 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть Лен, лесной зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Лен, лесной зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79031
3 990 ₽

Скатерть Лен, лесной зеленый

50
  • зеленый
  • бежевый

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Настоящее фото товара Комплект мебели Спринг, коричневый, 4 стула, столешница круглая, произведённого компанией ChiedoCover
50 090
Оптовая цена

Комплект мебели Спринг, коричневый, 4 стула, столешница круглая

49
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, коричневый, 4 стула, круглая столешница, произведённого компанией ChiedoCover
77 590
Оптовая цена

Комплект мебели Энфилд, коричневый, 4 стула, круглая столешница

51
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели Мидленд, 6 стульев, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Мидленд, 6 стульев, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
65 290
Оптовая цена

Комплект мебели Мидленд, 6 стульев, коричневый

52
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, серый, произведённого компанией ChiedoCover
52 090
Оптовая цена

Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, серый

55
  • коричневый
  • бежевый
Фотография товара Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая), произведённого компанией ChiedoCover
93 690
Оптовая цена

Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая)

7
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Комплект Ропар, коричневый, двухместная, произведённого компанией ChiedoCover
209 390
Оптовая цена

Комплект Ропар, коричневый, двухместная

14
  • коричневый
  • серый
Настоящее фото товара Комплект мебели Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
43 390
Оптовая цена

Комплект мебели Лотос

6
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели из искусственного ротанга Плэт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели из искусственного ротанга Плэт, произведённого компанией ChiedoCover
83 390
Оптовая цена

Комплект мебели из искусственного ротанга Плэт

5
В наличии 100 шт.
Фотография товара Угловой комплект Зерра ВУД ДАБЛ в бежевом цвете от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Угловой комплект Зерра ВУД ДАБЛ в бежевом цвете, произведённого компанией ChiedoCover
144 790
Оптовая цена

Угловой комплект Зерра ВУД ДАБЛ в бежевом цвете

8
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 8 шт.
Фотография товара Комплект Вилхал из литого алюминия на 6 персон, овальный стол от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Вилхал из литого алюминия на 6 персон, овальный стол, произведённого компанией ChiedoCover
129 890
Оптовая цена

Комплект Вилхал из литого алюминия на 6 персон, овальный стол

11
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет венге
Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет венге
71 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 02, спандекс бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 02, спандекс бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
840
Оптовая цена

Чехол на стул 02, спандекс бежевый

35
Фотография товара Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой

32
  • синий
  • зеленый
  • голубой
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 2000х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 2000х900, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69041
12 990 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 2000х900

49
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности