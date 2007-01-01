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Комплект мебели с диваном Танга, бежевый - фото 1Комплект мебели с диваном Танга, бежевый - фото 2

Комплект мебели с диваном Танга, бежевый

Артикул: CH-056-353
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели Комплект мебели с диваном Танга

В составе комплекта: Диван с тентом, три модуля, маленький столик и обеденный стол . Высококачественная лоза из полиротанга бежевого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры. Декоративные подушки не предусмотрены в комплекте.

Внимание! Оттенки материалов на фото могут отличаться от оригинала!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Цветбежевый
  • Каркассталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект мебели с диваном Танга, бежевый
Комплект мебели с диваном Танга, бежевый
177 490
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