Обеденный комплект Сорренто, на 2 персоны

13 оценок

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Обеденный комплект Сорренто, на 2 персоны

5
109 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 80х80, 1

Кресло, 2

Сиденье/подушка (комплект), 1

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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