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Костровая чаша Огниво, состаренная медь

Артикул: CH-074-585
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Если вы владеете загородным домом, кафе с летней площадкой, любите всей семьей выезжать на природу на собственном автомобиле, ищите подарок на новоселье или юбилей, рекомендуем вам купить костровую чашу. Это приобретение позволит вам разводить костер в любом удобном для такого мероприятия месте:

в городском парке;
во дворе собственного дома или дачи;
на природе в лесу или у озера;
в групповой туристической поездке на автобусе;
на балконе, на лоджии, в беседке, в шатре;
на эксплуатируемой крыше;
на открытой площадке придорожного кафе, шашлычной.

Комплектация - Искроулавливающая сетка, кочерга.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Глубина250 мм
  • Высота550 мм
  • Диаметр680/900 мм
  • Вес11 кг
  • Материалмедь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки270 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Вес упаковки12.50 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Костровая чаша Огниво, состаренная медь
Костровая чаша Огниво, состаренная медь
от 10 490
В корзине

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