Характеристики товара
Описание
Если вы владеете загородным домом, кафе с летней площадкой, любите всей семьей выезжать на природу на собственном автомобиле, ищите подарок на новоселье или юбилей, рекомендуем вам купить костровую чашу. Это приобретение позволит вам разводить костер в любом удобном для такого мероприятия месте:
в городском парке;
во дворе собственного дома или дачи;
на природе в лесу или у озера;
в групповой туристической поездке на автобусе;
на балконе, на лоджии, в беседке, в шатре;
на эксплуатируемой крыше;
на открытой площадке придорожного кафе, шашлычной.
Комплектация - Искроулавливающая сетка, кочерга.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Глубина250 мм
- Высота550 мм
- Диаметр680/900 мм
- Вес11 кг
- Материалмедь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки270 мм
- Глубина упаковки720 мм
- Вес упаковки12.50 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет