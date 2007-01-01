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Костровая чаша Пламяриум, белый

Артикул: CH-074-552
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Для частного двора и коммерческого заведения наш интернет-магазин предлагает купить костровую чашу – полезное, многофункциональное, стильное устройство, которое сделает отдых комфортным, обстановку уютной и романтичной. Дизайн и схема конструкции разработаны в Бельгии. При правильном уходе служить изделие будет свыше 10-ти лет.

Комплектация - искроулавливающая сетка, кочерга, решетка для гриля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Глубина170 мм
  • Высота370 мм
  • Диаметр460/600 мм
  • Материалгранит
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки330 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Костровая чаша Пламяриум, белый
Костровая чаша Пламяриум, белый
от 11 090
В корзине

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