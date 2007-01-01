Характеристики товара
Описание
Для частного двора и коммерческого заведения наш интернет-магазин предлагает купить костровую чашу – полезное, многофункциональное, стильное устройство, которое сделает отдых комфортным, обстановку уютной и романтичной. Дизайн и схема конструкции разработаны в Бельгии. При правильном уходе служить изделие будет свыше 10-ти лет.
Комплектация - искроулавливающая сетка, кочерга, решетка для гриля.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Глубина170 мм
- Высота370 мм
- Диаметр460/600 мм
- Материалгранит
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки330 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет