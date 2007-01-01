Характеристики товара
Описание
Каждая деталь выполнена из высококачественного жаропрочного металла. На нижней части емкости есть специальные прорези для поддува воздуха, что необходимо для лучшего горения дров или древесного угля. Для предотвращения вылета искр, способных стать причиной пожара, чаша закрывается специальной металлической сеткой с мелкими ячейками. Данная деталь конструкции выглядит очень оригинально, имеет ручку сверху для удобства закрывания/открывания.
Кроме сетки в комплект входит кочерга и решетка гриль. Внутри чаши решетка удерживается при помощи специальных выступов. Она настолько прочна, что выдержит не только 1-2 кг мяса или рыбы при приготовлении разнообразных блюд в технике «гриль», но и довольно увесистый котелок, тяжелую сковороду, чайник.
Комплектация:
Искроулавливающая сетка, кочерга, решетка для гриля
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Глубина220 мм
- Высота340 мм
- Диаметр670 мм
- Материалсталь
- Цветчерный, медный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки710 мм
- Вес упаковки7.70 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет